VETTEL, LA SF1000 SI FERMA ANCORA - Prove libere da dimenticare per Sebastian Vettel nel venerdì del GP dei 70 anni della F1. A circa 3' dal termine delle FP2, la SF1000 si ferma all'altrezza della Copse: importante perdita d'olio, problemi al motore. Non è il primo "inghippo" alla Rossa del tedesco in questo avvio di Mondiale. Seb, che non farà più parte del team dal 2021, è apparso sconsolato nel controllare la macchina ma in precedenza anche distaccato nella comunicazione via radio.

VIDEO. Il team radio di Vettel a Silverstone