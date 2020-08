Bottas in pole al GP che celebra i 70 anni della F1: "Bellissima sensazione, e' stato un giro speciale". Hamilton: "Il mio ultimo giro non è stato grandioso". Il GP del 70° anniversario della F1 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE - GRIGLIA - VETTEL ELIMINATO NEL Q2

"Bellissima sensazione, è stato un giro speciale. Sono riuscito a dare il meglio di me". Così Valtteri Bottas festeggia la sua pole position con la Mercedes a Silverstone. "Sono riuscito a tirare fuori tutto dalla macchina, abbiamo fatto buoni progressi a livello di assetto rispetto allo scorso weekend - ha aggiunto - Sono molto soddisfatto. Poter guidare macchina straordinaria è fantastico. Ovviamente quando parti dalla pole puoi solo pensare a vincere la gara. Il passo gara ce l'abbiamo. Il mio primo compito è scattare bene al via, come ho fatto lo scorso weekend, ma poi proseguire. La mia mentalità è cercare di vincere domenica".