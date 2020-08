Il secondo posto va bene a Hamilton dopo una gara non facile a Silverstone: "Alla fine non è andata male, la Red Bull aveva qualcosa in più e le mie gomme sembravano palloni. Il team dovraà capire". Deluso Bottas, terzo al traguardo: "Partivo dalla pole..."



"Non è stato il risultato che volevo, ma si è trattato di una sfida enorme: se guardiamo le gomme, loro oggi avevano qualcosa in più rispetto a noi. Quindi sono felice di essere riuscito a gestire bene la gara, ho spinto tanto per riprendere Valtteri (Bottas ndr) e alla fine non è andata male". Lewis Hamilton analizza la sua gara nel GP del 70° Anniversario della F1 a Silverstone.