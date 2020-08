"Questo quarto posto è come una vittoria? E' brutto sentirlo, ma dobbiamo guardare le cose come stanno adesso, e se me lo avessero detto questa mattina avrei firmato subito". Il ferrarista Charles Leclerc analizza la propria prestazione a Silverstone , vede il bicchiere decisamente mezzo pieno, anche se non è salito sul podio.

"Questo quarto posto era insperato - dice ancora il pilota monegasco - e sono contento: non capisco dove abbiamo trovato questa performance. Ad un certo momento pensavo anche di attaccare Bottas, cosa che non pensavo potesse succedere quest'anno. Ora vorrei analizzare i dati, per capire da dove viene questa performance. E' stata una giornata molto positiva per me".



Un'ultima considerazione sulla gara: "all'inizio non era il caso di battagliare, ma verso la fine ci ho creduto e un podio sarebbe stato eccezionale. Ho spinto, anche se alla fine non ce l'ho fatta".