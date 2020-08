Quinta tappa del Mondiale 2020 di F1: oggi il Gran Premio del 70° anniversario, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). In pista anche F2 e F3. Qui il programma della domenica di Formula 1

Alle 15.10 scatta il secondo gran premio conscutivo della stagione a Silverstone, dove si corre il Gran Premio del 70° anniversario della Formula 1. La gara verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno. Ci siamo lasciati alle spalle un sabato all'insegna delle Mercedes, con la pole position di Valtteri Bottas, fresco di rinnovo con il team di Brackley, e la prima fila completata dal campione del mondo in carica Lewis Hamilton. In seconda c'è la Racing Point, alle prese con i postumi del verdetto FIA sui freni molto, ma molto simili a quelli della Mercedes 2019 e alla cui guida c'è, oltre a Lance Stroll, Nico Hulkenberg. Il tedesco, al posto di Perez ancora positivo al Covid-19, ha stampato un ottimo terzo tempo in qualifica. E la Ferrari? Si attende ancora un segnale dalla Rossa: Charles Leclerc scatta con l'ottavo tempo, Sebastian Vettel con l'undicesimo e un problema al motore (sostituito) nelle libere di venerdì.