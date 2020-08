La Racing Point ha annunciato il ritorno di Sergio Perez in pista: ultimo test negativo al Covid-19. Aveva saltato le due gare di Silverstone, con Hulkenberg che aveva preso il suo posto. Il messicano ci sarà in questo weekend al Montmeló. Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)