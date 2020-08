L'australiano della Renault difende l'ex compagno di squadra alla Red Bull sperando che resti in Formula 1: "E' l'efficienza tedesca, mi auguro reagisca". La F1 è in Spagna: il GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

“L’ho detto dall’inizio, quando è uscita la notizia della Ferrari. Se Vettel vuole continuare, ci crede, e vuole rimanere al massimo livello, allora deve rimanere in questo sport. Sarebbe un bene per la Formula 1 e lui può reagire”. Nella conferenza piloti del giovedì a Barcellona, in difesa di Sebastian Vettel si schiera Daniel Ricciardo, suo ex compagno alla Red Bull.