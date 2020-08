Settimo in Spagna, votato 'Driver of the day' dal mondo della F1, eroico con uno stint finale lunghissimo su gomma soft, Sebastian Vettel ha parlato dopo il GP di Spagna dei problemi della Ferrari: "Il mio parere non è più così importante... è una stagione dura per tutti. Abbiamo avuto fortuna, non avevamo nulla da perdere facendo una sola sosta" LA CRONACA DEL GP DI SPAGNA

Segnali di ripresa per Sebastian Vettel, settimo al termine del GP di Spagna, chiuso con una sola sosta e un lunghissimo stint finale con la gomma rossa. Il ferrarista ha gestito alla perfezione la fine della gara di Barcellona, venendo anche votato a livello mondiale sui social come 'Driver of the day'. "Le abbiamo provate tutte, abbiamo rischiato perchè non avevamo nulla da perdere - ha detto a Sky Sport il tedesco della Ferrari -. Potevamo avere una gomma più fresca, ma ho deciso così. Ho chiesto al team cosa volevamo fare, io già pensavo di stare fuori ma mi hanno detto di spingere e poi mi hanno detto il contrario. E' stato un momento strano, ma ha dato dei frutti. Abbiamo avuto fortuna, la nostra posizione reale era la decima. Sono punti buoni per il Mondiale, essere doppiati oggi ci ha aiutati perché la gara è stata più corta".