In vista del Gp del Belgio, il pilota della Ferrari parla dei motivi che lo legano al circuito di Spa: "Qui ho vinto la mia prima gara in Formula 1, ma ho anche perso un amico, Anthoine Hubert. Il suo pensiero sarà con me per tutto il weekend. Difficile ripetere la vittoria di un anno fa, la condizione di partenza è diversa. Ma a Spa può succedere di tutto". Vettel: "Bisogna interpretare al meglio le variabili"



Si torna in pista e il Mondiale di Formula 1 fa tappa a Spa, per il GP del Belgio. Pista che ha grandi significati in particolare per il pilota della Ferrari, Charles Leclerc: “Ha un posto speciale nel mio cuore – ha commentato – qui ho vinto la mia prima volta in Formula 1, ma sempre qui, un anno fa, ho perduto il mio amico Anthoine Hubert in Formula 2. Per questo motivo tornare su questo circuito, almeno all'inizio, sarà difficile e il suo pensiero sarà con me per tutto il weekend”.