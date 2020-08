Gp Belgio, tutto quello che c'è da sapere su Spa

Si torna a Spa, teatro un anno fa del primo successo del monegasco Charles Leclerc, in un panorama per la Ferrari drasticamente diverso

Che weekend per Leclerc l’anno scorso! In griglia partiva in pole, con la pressione di Vettel ed Hamilton alle spalle; 166 vittorie e 10 titoli mondiali da tenere a bada…

Tuttavia la gara di Charles fu perfetta e, con un piccolo aiuto di Vettel, che trattenne per qualche giro Hamilton, riuscì a vincere per il rotto della cuffia, con l’inglese sugli scarichi.

Fu un trionfo epocale: il primo monegasco a vincere in F.1, il più giovane con la Ferrari, il più giovane poleman e vincitore a Spa. Non solo: fu anche il primo vincitore in F.1 dopo 50 gare senza nuovi piloti sul gradino più alto del podio. Un record: in precedenza la Formula 1 era rimasta senza vincitori per 48 GP da Germania 2009 (Mark Webber) e Cina 2012 (Nico Rosberg).