Hamilton: "Proteste NBA? Serve sostegno di tutti"

"Credo che sia incredibile quello che sta succedendo negli USA, sia nell'ambiente sportivo con i giocatori ma anche con le tante persone che spingono nella direzione del cambiamento. Ma è un peccato che non ci sia una reazione importante, anche se qualcosa di positivo c'è stato. Non siamo negli States e non so se avrebbe lo stesso peso se facessi qualcosa qui in Belgio. Non so se faremo qualcosa per la gara, ma sono fiero ed orgoglioso di quello che stanno facendo i miei colleghi lì". Così Lewis Hamilton, nella conferenza del GP di Spa, ha parlato del caso Jacob Blake e della proteste che sono scaturite nello sport USA. Il pilota britannico, che da tempo porta avanti la causa di “Black Lives Matter”, ha poi aggiunto sul caso del boicottaggio di gara-5 dei PlayOff NBA da parte dei Bucks: "Se faremo qualcosa? Dovremo parlarne assieme per capire cosa fare per sensibilizzare sull’argomento e dare un aiuto. Dobbiamo essere tutti allineati".