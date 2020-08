La Red Bull crede nell'impresa di poter vincere il Mondiale, o almeno non lo ritiene un affare esclusivo della Mercedes. A rivelarlo ai microfoni di 'Sky Sport' è stato Chris Horner, Team Principal della scuderia di Milton Keynes: "Certo che il discorso a livello di classifica generale è ancora in discussione. Non siamo ancora a metà del campionato, per cui non è già tempo di mettere i titoli di coda all’annata - ha detto Horner -. Ovviamente siamo gli outsider in questa lotta, ma abbiamo comunque una possibilità e ci proveremo fino in fondo a giocarcela. Stiamo vivendo tutti un'annata folle, per cui tutto può accadere, mai come in questo 2020. Dal nostro punto di vista non dovremo fare altro che continuare a lottare ed a spingere al massimo. E’ esattamente quello che stiamo facendo sin da inizio stagione ed è quello che vogliamo fare fino ad Abu Dhabi. Poi si vedrà”. Al momento Verstappen ha un gap in classifica iridata da Lewis Hamilton di 37 punti, occupando la seconda posizione.