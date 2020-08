Hamilton: "Pensiamo già a vincere prossima gara"

Lewis Hamilton vola a Spa, dove conquista la sua quinta vittoria in stagione, che lo consolida in vetta al Mondiale: "In Mercedes non festeggia nessuno, si pensa già a vincere la prossima gara. Ho temuto di finire come Silverstone, abbiamo gestito bene la situazione. Ho quasi 36 anni ma mi sento bene come non mai". Bottas: "Proverò a battere Hamilton a Monza" HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE

Lewis Hamilton vince a Spa la sua gara numero 89 in carriera, la quinta di questo magico 2020 e si invola in solitario in testa alla classifica Mondiale. Il trionfo in Belgio ha reso particolarmente orgoglioso il britannico, che ha ancora una volta dedicato il successo a Chadwick Boseman, l'attore di 'Black Panther' scomparso a causa di un tumore. "Non è stata gara semplice come è sembrata - ha detto Lewis a fine gara -. Ma è stata una giornata perfetta per noi. Temevano scenario tipo tipo Silverstone verso la fine, ma siamo riusciti a far funzionare le gomme fino alla fine. So che non è necessariamente quello che tutti vorrebbero vedere, con le Mercedes che dominano tutte le gare, ma noi teniamo sempre la testa bassa. Ora si torna in ufficio e non ci sarà nessuno a festeggiare perché penseranno tutti a vincere la prossima gara. Questo è un ambiente incredibile in cui lavorare". Di questo passo Lewis festeggerà il suo settimo Mondiale: "Continuiamo a sviluppare la macchina e a capire come migliorare, weekend dopo weekend - ha detto -. Penso di avere quasi 36 anni ma mi sento meglio che mai. Sono grato a chi lavora in questo team”.