Altra doppietta in Belgio: come in Formula 3 anche nella Formula 2 il team Prema va a mille. Shwartzman vince, Schumi Jr secondo in una gara sprint non partecipa Matsushita, la cui monoposto è rimasta seriamente danneggiata nel corso della Feature Race, Armstrong e Mazepin penalizzati, il russo con sospensiva. Al via del giro di formazione non parte la vettura di Vips, spinta fuori dai meccanici e costretta a partire dalla pit lane. Luce verde e Schwartzman sfila Zhou, mentre alla prima curva si presenta davanti a tutti Ticktum. Dopo poche curve Ilott è costretto a rallentare, Tsunoda arriva lungo e lo tocca e l'inglese finisce in testa coda, intanto davanti Nissany si riprende la prima piazza perduta al via. Safety car e corsa finita per Ilott. Alla nuova partenza è subito battaglia fra Nissany e Ticktum: poco dopo l'eau rouge il britannico della Dams viene toccato sul posteriore, poi salta su un cordolo mentre Nissany gli è accanto e nel contatto l'israeliano finisce fuori con la macchina distrutta.