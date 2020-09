Carlos Sainz partirà dalla 3^ posizione nel GP d'Italia. Lo spagnolo, che dal 2021 correrà in Ferrari, ha completato un super giro in quella che dal prossimo anno sarà la sua pista di casa: "Ho rischiato molto, alla Parabolica ho dovuto volare. E' andata bene". Il GP di Monza è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP ITALIA, LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

C'è una piccola consolazione per i tifosi della Ferrari, che hanno assistito alla peggior qualifica della Rossa a Monza: è il giro super di Carlos Sainz, 3° con la sua McLaren, prima vettura dopo le inarrivabili Mercedes. Lo spagnolo si è lasciato alle spalle tutti i competitor, compreso quel Max Verstappen che sembrava aver fatto l'abbonamento alla terza posizione in griglia. Sainz, che dal 2021 correrà in Ferrari, vuole ora riscattare le ultime opache prestazioni in gara: dopo essere sempre andato a punti nei primi tre GP, il figlio d'arte ha chiuso in Top-10 solo una delle ultime quattro corse.