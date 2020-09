"Un casco speciale per una gara speciale". Charles Leclerc ha svelato il suo casco per il Gran Premio del Mugello, il numero 1000 della Ferrari in Formula 1, con un post su Instagram. La scritta celebrativa fronte e retro e alcune delle Rosse che hanno fatto la storia della Scuderia di Maranello a completare la livrea. A questo punto la speranza è che il casco porterà fortuna al Cavallino Rampante e al pilota monegasco dopo le delusioni di Spa e Monza

