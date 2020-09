Le parole del team principal della Rossa in un'intervista alla RAI: "Il vantaggio costruito lo scorso anno è sparito. Toccato il fondo e ora si può solo migliorare, ma serve tempo". In questo fine settimana la F1 è al Mugello: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Lo scorso anno avevamo un vantaggio di motore che ora non abbiamo più. Abbiamo sviluppato una macchina tenendo conto di un vantaggio che poi è sparito". Sono le parole di Mattia Binotto, team principal della Ferrari, in un'intervista realizzata dalla Rai. Binotto analizza la complicata stagione della Rossa: "Stiamo lavorando per migliorare. Abbiamo toccato il fondo e non si può che migliorare da qui in avanti".