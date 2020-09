Dopo l'ufficialità del passaggio all'Aston Martin per la stagione 2021, la Ferrari ha fatto il suo in bocca al lupo a Sebastian Vettel per la nuova avventura: "Felcii di sapere che sarai ancora in pista". E' il weekend del GP del Mugello: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GUIDA TV - ALLE 18 VALE ROSSI RISPONDE AI PILOTI F1