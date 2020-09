E’ sempre più semplice parlare quando accadrà. Gli ultimi mesi e le ultime settimane sono state intense con tante parole e tanti pensieri da parte mia per correre per il futuro. E ora che è chiara, sicuramente è una bella sensazione sapere cosa accadrà”. Così Sebastian Vettel nell’anticipazione dello speciale “Danke Seb” realizzato da Mara Sangiorgio e in onda sabato 12 settembre, alle 19, su Sky Sport F1 (canale 207).

“Ma al di là di tutto ciò dobbiamo pensare a quello che è l’obiettivo nell’immediato – prosegue il pilota tedesco che dopo 6 anni di Ferrari correrà con Aston Martin nel 2021 -. Questo è un weekend speciale per il team, poi ci saranno altre gare. Ma sicuramente posso guardare avanti per quello che verrà in futuro”.

Hai mai pensato di ritirati dalla F1?

"Sì, ho pensato al ritiro. E anche piuttosto spesso. Ma, come detto, spero alla fine di aver trovato qualcosa che possa essere entusiasmante e sono certo che lo sia. Quindi non vedo l’ora. Non volevo restare in F1 tanto per farlo. Sono un privilegiato, ho una famiglia che amo e della quale amo prendermi cura. E quello del ritiro è stato un pensiero, fermarmi per fare altro. Ma sono curioso di vedere cosa posso dare in un progetto nuovo. Sono curioso di scoprirlo".