Charles Leclerc è piuttosto ottimista per il proseguo del GP di Toscana: "Il terzo posto ci ha sorpresi, forse è stato merito del filming-day. Però siamo tutti molto vicini e penso che sabato potremo fare un passo in avanti". Vettel: "Pista molto difficile, possiamo migliorare, ma sarà una lotta". Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

MUGELLO, LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE