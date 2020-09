Bottas vola, Ferrari in leggera crescita: analisi

La pista del Mugello ci conferma nuovamente che la Mercedes è la vettura di riferimento anche in questo fine settimana ma, Red Bull , a differenza di Spa e Monza sembra avere il passo per infastidire Hamilton e Bottas . Bottas ha segnato il miglior tempo davanti ad Hamilton con Verstappen che è li in scia. Il pilota finlandese sembra essersi adattato nel migliore dei modi al circuito toscano mentre Hamilton sta faticando un po’ di più. Il sei volte campione del mondo dopo una FP1 cosi cosi causa problemi di bilanciamento della sua W11 si è avvicinato ai tempi di Bottas accusando alla fine delle prove 207 millesimi. La Red Bull è competitiva e lo possiamo riscontrare anche dalla posizione di Albon che è riuscito a “stampare” il quarto tempo anche se il gap accumulato nei confronti di Verstappen è ancora troppo elevato. Da quello che si è visto quest’oggi ci sarà una bella lotta tra Renault e Racing Point per stabilire chi sarà la terza forza in pista. Nella simulazione di qualifica Renault è davanti ma Racing Point sembra essersi nascosta. Infatti, nei passi gara, è stata tra le vetture più veloci in pista. In casa Ferrari le cose stanno andando meglio rispetto alle ultime due gare ma sarà un altro fine settimana di sofferenza. Leclerc non è riuscito a ripetere il terzo posto delle FP1 e si è dovuto accontentare del decimo posto a 1,4 s da Bottas. Vettel, invece, ha migliorato significativamente rispetto al mattino ma il risultato ottenuto non è il massimo (P12).

Se andiamo ad osservare i “ best sector ” possiamo notare che Bottas fa la differenza rispetto ad Hamilton specialmente nel primo settore che comprende il rettifilo, la staccata di San Donato e le curve in successione di Luco e Poggio. In questo tratto di poco più di 27 s il finlandese rifila quasi 3 decimi al sei volte campione del mondo. Nel tratto centrale la differenza è minima mentre in quello conclusivo Hamilton riesce a recuperare quasi 2 decimi. Verstappen, seppur veloce, paga quasi 4 decimi nei primi due settori per poi andarne a recuperare 1 in quello conclusivo.

In casa Ferrari la situazione non è poi migliorata di molto a livello di comportamento in pista della SF1000 anche se gli avversari diretti, su piste da alto carico, sono meno competitivi rispetto a quanto visto a Spa e Monza. Sulla SF1000 erano attese novità tecniche che, invece, non si sono viste. A livello di comportamento della vettura non ci sono stati progressi. La monoposto è molto difficile da guidare con tanto sottosterzo in ingresso curva che poi diventa sovrasterzo in uscita. A livello di intertempi i due piloti vanno a perdere decimi preziosi in tutti i settori. Da segnalare

quello centrale dove, in appena 21 s, si vanno a perdere 6 decimi con Leclerc e 7 con Vettel. Tratto centrale dove la Ferrari paga parecchio rispetto a Mercedes ma questa cosa la possiamo notare anche analizzando i tempi di altri team come Renault, Alpha Tauri, Racing Point e Red Bull di Albon. Ma gli altri sono nettamente più veloci nel primo settore e nel terzo. Rispetto a Spa e Monza qualche chance di portare una macchina in Q3 esiste ma bisogna fare un’ulteriore passo avanti in termini di bilanciamento perché gli altri team avranno la possibilità di migliorare molto di

più della Ferrari che era già scesa in pista con molti più dati a disposizione rispetto agli altri.