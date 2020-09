Nel weekend in cui la Ferrari festeggia il traguardo dei 1000 GP nella sua storia, Firenze si è colorata di rosso per una serata speciale dedicata alla casa di Maranello: in questo contesto ha parlato, ai microfoni di Sky, Luca Cordero di Montezemolo, tra ricordi e presente, con uno sguardo al futuro della Rossa: "Io ho avuto la fortuna di vivere diverse ere, prima come giovane direttore sportivo, innanzitutto di stare vicino a Enzo Ferrari; di vincere due meravigliosi mondiali con Niki, nel '75 proprio a Monza e nel '77 e di perderne uno per mezzo punto. Ne ho persi tanti di mondiali all'ultima gara.. Poi l'era di Michael indimenticabile e la bellissima vittoria di Kimi. Quindi ho avuto la fortuna di vincere in epoche diverse 19 campionati del mondo tra piloti e costruttori, ma anche di perdere tante volte all'ultima gara. Ne cito 3, il famoso '97 con Michael nell'incidente con Villeneuve, nel 2008 quando Felipe aveva tagliato il traguardo Campione del mondo e negli ultimi metri lo perse, e poi nel 2010 con Alonso e anche nel 2012 sempre all'ultima gara. Quindi dei bei momenti, dei momenti con dei bei piloti per una scuderia straordinaria".