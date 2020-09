Il direttore sportivo della Ferrari conferma che a Sochi ci saranno delle novità per la SF1000: "Piccoli aggiornamenti aerodinamici". Il GP della Russia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Per la Scuderia è stata fin qui una stagione molto difficile, come dimostrano i risultati. Detto questo, non fa parte del nostro DNA mollare la presa, in nessuna circostanza". Così Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, alla vigilia del GP della Russia a Sochi. "È questo lo spirito con cui approcciamo anche il weekend di gara di Sochi -aggiunge - su una pista che non ci è mai stata troppo amica. Daremo il massimo, consapevoli che i nostri avversari diretti in questo momento sono tanti e competitivi".