Settimana di motori su Sky Sport: la MotoGP torna in pista a Barcellona dopo le due gare di Misano, mentre la F1 si sposta sul circuito di Sochi dopo la pausa post GP d'Italia. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport MotoGP (canale 208), attenzione ai nuovi orari delle gare: domenica apre la F1 alle 13.10, MotoGP alle 15 (preceduta da Moto3, al via alle 12, e Moto2, al via alle 13.20)