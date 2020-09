Il due volte campione del mondo Fernando Alonso ha fatto la sua prima visita al team in vista del suo ritorno in F1 nel Mondiale 2021. Lo spagnolo è tornato a "casa" dopo 10 anni e ha visitato sia i siti di Enstone, nel Regno Unito, che di Viry-Chatillon, in Francia. Nel fine settimana la F1 è in Russia: GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

