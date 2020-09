Poco prima di scendere in pista per le qualifiche del GP di Russia, Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno deciso di riscaldarsi con qualche palleggio a calcio. Tecnica discreta per entrambi i piloti della Ferrari, grandi appassionati e tifosi rispettivamente di Eintracht Francoforte e Monaco. Il weekend del GP di Sochi è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP RUSSIA F1, DIRETTA DELLE QUALIFICHE