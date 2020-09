Che Ferrari sarà al Nurburgring? L'analisi

Piccoli progressi si sono visti in Russia in casa Ferrari, che per il prossimo GP al Nurburgring potrebbe presentarsi con un nuovo fondo, per poi spostare il mirino sul diffusore. Ecco l'analisi tecnica del GP di Sochi. Il campionato torna dal 9 all'11 ottobre in Germania: diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Il Gp di Russia è stato vinto piuttosto facilmente da Bottas che ha sfruttato la penalità che i commissari di gara hanno inflitto a Lewis Hamilton. Il pilota finlandese non ha avuto nessun rivale visto che Max Verstappen, secondo, non ha mai avuto il ritmo per insidiare la Mercedes W11. Sul gradino più basso del podio un polemico Lewis Hamilton: “Stanno cercando di fermarmi? Sono abbastanza sicuro che nessuno abbia mai ricevuto due penalità di cinque secondi per qualcosa di così ridicolo prima. Non ho messo nessuno in pericolo, l'ho fatto su un milione di piste nel corso degli anni e non sono mai stato investigato. Ma così è andata…” In quarta posizione un ottimo Perez con la Racing Point priva di evoluzioni. Ottimi punti raccolti anche dalla Renault con Ricciardo quinto e Ocon settimo. Tra i due piloti del team transalpino è riuscito ad inserirsi Leclerc che grazie ad una Ferrari SF1000 “sviluppata” è riuscito a ridare un po’ di morale al team di Maranello. Chiudono la top ten le Alpha Tauri di Kvyat e Gasly e la Red Bull di Albon. Gara incolore per Vettel che ha chiuso la sua gara al tredicesimo posto doppiato dalla Mercedes di Bottas.

Quale è stato il momento chiave della gara?

La gara si è decisa prima del semaforo verde. Lewis Hamilton, nei giri pre-griglia, ha provato la partenza in un punto non autorizzato che, solitamente, è piazzato alla fine della corsia box. Il pilota inglese ha fatto questa scelta perché la posizione designata era troppo gommata e quindi non era troppo attendibile perché le condizioni dell’asfalto era molto diversa rispetto a quella che avrebbe incontrato al momento del via. L'ingegnere di pista di Hamilton, Pete Bonington, aveva precedentemente informato il suo pilota che questa procedura era consentita dal regolamento sportivo. Ma i commissari della FIA non erano di questo avviso e per questo hanno inflitto 5 s di penalità per ogni partenza provata per un totale di 10s che il campione del mondo ha scontato durante la rima sosta ai box. Questa penalità ha estromesso Hamilton dalla lotta per la vittoria e si è accontentato della terza posizione

mantenendo comunque un vantaggio di 44 su Bottas nella classifica per il titolo.

Perché sono stati restituiti i 2 punti sulla patente ad Hamilton?

Oltre alla penalità di 10 s i commissari di gara avevano deciso di togliere anche 2 punti dalla superlicenza del campione del mondo. In Formula 1 ogni pilota ha a disposizione 12 punti sulla patente che vengono scalati ogni volta che viene ravvisata un’irregolarità di un certo rilievo. I punti hanno una scadenza, infatti, la regola sostiene che i punti persi durino solo 12 mesi; per questo motivo quelli scalati nella prima parte della stagione 2019 sono stati ripristinati. Detto ciò, i commissari, a fine gara, sono tornati indietro sulla penalità dei punti perché hanno riscontrato che il pilota inglese era stato tratto in errore dal suo team e per questo hanno annullato la sezione sui punti della patente comminando una multa di 50.000 euro alla Mercedes.

Hamilton aveva il passo per vincere la corsa?

La gara per Hamilton si era già complicata durante le qualifiche quando, per i motivi che ben conosciamo, ha dovuto qualificarsi nel Q2 con le soft. Questo è stato un grande handicap anche per le condizioni meteo che ci sono state durante la gara. La pista era molto più calda rispetto a venerdì e sabato e questo ha influito sul degrado degli pneumatici posteriori. Detto ciò, Hamilton è stato costretto dal muretto a rientrare al giro 16 nonostante il pilota fosse contrario all’entrata ai box in quanto sentiva che le gomme erano ancora in ottimo stato. Se analizziamo i tempi possiamo notare che il pilota inglese, nei primi giri, non aveva spinto al massimo per cercare di

gestire gli penumatici. Al momento del pit stop stava realizzando degli ottimi tempi a

dimostrazione che lo stint poteva essere allungato di qualche giro. A questa situazione di gara ha risposto a fine gara il direttore tecnico di pista Andrew Shovlin che ha confermato che il momento della sosta di Hamilton è stato corretto in quanto la posteriore sinistra aveva solo il 10% del battistrada.