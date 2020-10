Il leader del campionato di Formula 2 e pilota della Ferrari Driver Academy sarà alla guida dell'Alfa Romeo Racing nella prima sessione di libere in Germania. A Hinwiil, sede del team ex Sauber, la prova del sedile. Il weekend del GP dell'Eifel sarà in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

