Le prime parole di Mick Schumacher sul proprio account Instagram: "Sono super felice di poter debuttare in un weekend di F1, non vedo l'ora di guidare davanti al mio pubblico di casa. Ringrazio la Ferrari Academy, la Scuderia Ferrari e l'Alfa Romeo per questa grande opportunità".

Test a Fiorano

I tre piloti della Ferrari Academy saranno impegnati mercoledì 30 settembre sulla pista di Fiorano per una giornata di test con una monoposto di Formula 1, la SF71H che disputò la stagione 2018. Già effettuata le prove del sedile, alla vigilia della trasferta di Sochi.

I numeri

Mick Schumacher comanda la classifica in F2 con 191 punti, dopo aver collezionato 2 vittorie, 9 podi e 17 piazzamenti in zona punti su 20 gare disputate. Callum Ilott è alle sue spalle a quota 169 (3 successi, 5 cinque podi, 16 piazzamenti in zona punti, 4 pole position). 5° in classifica Robert Shwartzman, al debutto in Formula 2 quest'anno: ha conquistato 3 vittorie, 5 podi, 11 piazzamenti in zona punti e un giro più veloce. Per Mick e Callum non si tratterà dell'esordio assoluto al volante di una vettura di Formula 1: nel 2019 hanno rispettivamente completato 126 giri del circuito di Sakhir nel test eseguito al GP del Bahrain e 41 giri al volante dell'Alfa Romeo C38 a motore Ferrari nella sessione di test a Barcellona.