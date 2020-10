Nurburgring, tutto quello che c'è da sapere

La Formula 1 si sposta nel prossimo weekend in Germania per il GP Eifel. Si torna dopo sette anni al Nurburgring, circuito in cui servirà il giusto compromesso a livello aerodinamico e in cui la Ferrari si presenterà con aggiornamenti e un nuovo fondo. Attenzione al meteo e alle basse temperature, previste anche sotto i 10° C. Il GP Eifel in diretta su Sky Sport

Il Circus della Formula 1 dopo il Gp di Sochi si sposterà in Germania per disputare, sul tracciato del Nurburgring, il Gp dell’Eifel. La Formula 1 manca da questo circuito da diversi anni visto che l’ultimo Gp disputato è datato 2013, ultimo anno dell’era aspirata. Da quanto sono stati introdotti i motori ibridi non si è mai corso su questo tracciato visto che il Gp di Germania si è sempre disputato sul circuito di Hockenheim. Il tracciato tedesco ha ospitato 40 Gran Premi iridati di cui 22 tra il 1951 e il 1976 sulla mitica Nordschleife: il pilota che ha vinto più gare su questa pista (5,

successi tutti ottenuti sulla GP-Strecke è stato Michael Schumacher) mentre la scuderia più titolata qui è la Ferrari con 14 trionfi.

Il circuito

L'attuale tracciato del circuito à basato sul tortuoso Nordschleife, ed è un'installazione moderna e funzionale. Il vecchio circuito, lungo più di venti chilometri, era veloce, ma molto pericoloso e dopo il gravissimo incidente di Niki Lauda nel 1976 fu eliminato dal calendario. La nuova versione del tracciato ha ospitato il primo Gran Premio nel 1984 con la vittoria di Prost. Successivamente non si è più corso su questo circuito fino al 1995 quando si è disputato il Gp d’Europa. La pista offre la possibilità di sfruttare diverse configurazioni di pista e la Formula 1 utilizzerà quella che presenta una lunghezza di 4,542 km.

A livello aerodinamico bisognerà trovare il giusto compromesso

A livello di carico aerodinamico i team dovranno trovare il giusto compromesso in quanto bisognerà essere molto veloci nei rettifili ma servirà parecchio carico per affrontare al meglio le curve di media-alta velocità. Le simulazioni indicano che il carico consigliato è di livello medio-alto che dovrebbe garantire il giusto compromesso in termini di efficienza e di bilanciamento aerodinamico. Il tracciato non è severo per i freni nonostante il tempo totale di frenata è di circa 12”. C’è solo una frenata molto forte che è quella sul lungo tratto di piena potenza che arriva alla staccata della elle chicane denominata NGK. Sarà necessario trovare il giusto livello di raffreddamento dei freni per ottenere le massime prestazioni evitando, specialmente in caso di abbassamento della temperatura ambientale, di vetrificare i freni utilizzandoli a temperature non ottimali.

Gli Pneumatici

Per il Gran Premio del Nurburgring, Pirelli ha nominato i compound C4 “soft”, la C3 “media” e la C2 “hard”. Come ben sappiamo, i set di gomme a disposizione di ciascun pilota, sono stati fissati dal fornitore: ogni pilota potrà così fare affidamento su 8 soft, 3 medie e 2 hard. La Pirelli, per motivi organizzativi e di produzione, non ha più l’obbligo di annunciare la tipologia di mescole per ogni gara con anticipo: prima erano 9 settimane per gli eventi europei e 15 per quelli extra europei.