Callum Ilott alla guida della Haas VF-20 nelle prime prove libere 1 al Nurburgring: il britannico torna in pista con una F1 per la prima volta dai test di Barcellona 2019. Sull'Alfa Romeo Racing toccherà a Mick Schumacher. Il weekend del GP dell'Eifeil (Germania) è in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)

