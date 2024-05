Per il Mondiale di Formula 1 primo "back-to-back" della stagione 2024: dopo Imola, si va subito in pista nel Principato di Monaco. Giovedì le parole dei piloti alle 14.30 sul canale 207 e anche in live streaming su Skysport.it. Venerdì le libere dalle 13.30, sabato qualifiche alle 16 e domenica la gara scatterà alle 15: tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2024