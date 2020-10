Mercedes, c'è un positivo al Covid-19

Un membro del team Mercedes positivo al Covid-19: non si tratta di un pilota e, come reso noto dal team, la persona si trova in isolamento nel rispetto dei protocolli previsti dalla FIA. In questo fine settimana la F1 è in Germania: GP in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207) CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI

Un positivo al Covid-19 nel team Mercedes. Ad annunciarlo è stato lo stesso team di Brackley. Il soggetto in questione non è uno dei piloti e attualmente si trova in isolamento. Il team guidato da sta seguendo i protocolli previsti dalla FIA in merito alla gestione e al contenimento degli eventuali casi di Coronavirus. "Possiamo confermare che un membro del team è risultato positivo al test per il COVID-19 - recita il post su Twitter -. Il caso è stato gestito e viene gestito in linea con i protocolli FIA, lavorando a stretto contatto con la Federazione".

