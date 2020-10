La Formula 1 torna in pista e lo fa al Nurburgring per il GP dell'Eifel. Sarà un weekend carico di emozioni, con il debutto di Mick Schumacher nelle libere del venerdì e la caccia di Hamilton al record di vittorie che appartiene a Schumi. Gara in diretta domenica su Sky dalle 14.10, qui tutto il programma del fine settimana da non perdere

SCHUMI Jr., DEBUTTO IN F1: DIRETTA DELLE LIBERE