Weekend di F1 e MotoGP live su Sky: nuovi orari

Dopo la settimana di pausa tornano i motori, in diretta su Sky Sport: i protagonisti del Motomondiale scendono in pista a Le Mans (Francia), quelli della F1 a Nurburgring (Germania). Cambiano di nuovo gli orari delle gare . Saranno le due ruote ad aprire il programma domenica 11 ottobre: Moto3 alle 11.20, MotoGP alle 13 , Moto2 alle 14.30, tutto su Sky Sport MotoGP (canale 208); il GP di F1, invece, scatterà alle 14.10 (live su Sky Sport F1, canale 207). Le gare di MotoGP e F1 anche su Sky Sport Uno.

F1, Bottas a -44 da Hamilton. Schumi Jr in pista

Schumi Jr, test con la Ferrari del 2018. FOTO

Nessun cambio al primo posto della classifica, invece, in F1: c'è sempre Hamilton, ma il suo compagno di squadra Bottas conquistando il GP in Russia si è portato a 44 punti di distanza. Questo weekend attenzione anche a Schumi Jr: il pilota della Ferrari Driver Academy sarà alla guida dell'Alfa Romeo Racing nella prima sessione di libere in Germania, al via venerdì 9 ottobre alle 11. Sullo stesso tracciato debutterà con una Haas VF-20 nel turno inaugurale Callum Ilott, che con Mick Schumacher si sta giocando il titolo in F2.

Gli orari delle gare domenica 11 ottobre su Sky Sport

MotoGP, GP Francia - Le Mans (8-11 ottobre) - gare domenica: Moto3 alle 11.20, MotoGP alle 13, Moto2 alle 14.30

F1, GP Eifel - Nurburgring (8-11 ottobre) - gara domenica alle 14.10