Ancora una gara difficile per Sebastian Vettel , che al Nurburgring ha chiuso 11° e fuori dalla zona punti al termine di un GP in cui il tedesco non è mai riuscito a uscire dal centro del gruppo.

"C'era la possibilità di andare a punti"

"La partenza non è stata male con le gomme medie, ma abbiamo perso posizioni con l'Alfa e siamo rimasti bloccati nel traffico - ha detto Vettel a Sky Sport -. Ci siamo presi dei rischi, forse troppi ed è stato difficile con poi con l'uscita della safety-car. C'era la possibilità di andare a punti, ma non ce l'ho fatta. Testacoda? Guadagnavo solo nell'ultima parte del rettilineo, forse ho spinto troppo in quel momento e ho perso il controllo della macchina, non so il perchè. Gli aggiornamenti non so quanto abbiano aiutato, abbiamo perso posizioni in gara e non avevamo il passo che volevamo".