Era uno degli aspetti tecnici più attesi alla vigilia ma, dati alla mano, la Mercedes grazie a questo sistema non è riuscita a fare la differenza. La pista non ha aiutato perché non ci sono lunghi rettifili dove era possibile azionare il DAS System . In qualifica, per esempio, Red Bull è riuscita a scaldare l’assale anteriore più velocemente rispetto a Mercedes e questo lo si è potuto capire guardando gli intertempi del primo settore dove Verstappen è stato più veloce sia di Hamilton che di Bottas.

Da qui a fine stagione dobbiamo aspettarci un avvicinamento sempre maggiore tra le prestazioni della RB16 e quelle della W11 . Il team di Milton Keynes sta continuando a sviluppare la sua vettura mentre, Mercedes, ha già abbandonato questa stagione e sta lavorando al 100% in ottica 2021 . Anche in Germania l’equipe diretta da Adrian Newey ha portato in macchina degli sviluppi tecnici (supporto specchietti, sospensione posteriore e ventilazioni freni posteriori) per cercare di migliorare il bilanciamento e incrementare il carico aerodinamico. La Red Bull mai in questo 2020 è sembrata essere così vicina alle prestazioni della Mercedes e su questo aspetto ha sicuramente aiutato la pista che è composta da diverse curve a media-bassa

Hamilton è riuscito a cogliere la vittoria numero 91 sfruttando il ko di Bottas che ha dovuto ritirare la sua Mercedes W11 per un problema al sistema ibrido. Il pilota inglese avrebbe vinto ugualmente la gara perché era riuscito ad approfittare di un errore del pilota finlandese riuscendo a conquistarsi la leadership della gara. Un Hamilton che è stato più lesto del compagno di squadra a gestire gli pneumatici nelle prime fasi di gara e in questo modo è riuscito a conquistare la sua vittoria. Bottas è stato molto aggressivo in partenza e successivamente ha spinto al massimo per riuscire a scrollarsi di dosso il compagno di squadra. Ma le gomme sono andate in difficoltà a causa del graining e questo gli ha provato un forte bloccaggio in curva 1 con relativa spiattellata dell’anteriore sinistra. In questa fase Hamilton ha visto le difficoltà di Bottas e lo ha subito attaccato.

Come è stata la gara della Ferrari?

Dopo il quarto tempo ottenuto in qualifica da Leclerc ci si aspettava una gara sicuramente migliore da parte della Ferrari. La SF1000, nella giornata di sabato, aveva destato delle ottime prestazioni riuscendo a centrare il miglior risultato stagionale con un distacco piuttosto contenuto sulla Mercedes (0,15 s a chilometro). In gara, invece, la Rossa ha fatto un deciso passo indietro ed è ritornata alla mente la gara del Mugello dove Leclerc aveva fatto un’ottima qualifica ma poi, in gara, non era stato performante. Anche per Vettel è stato un fine settimana da dimenticare. Fuori dalla top 10 e, in gara, non è riuscito a portare la sua vettura nella zona punti.

Gli sviluppi tecnici, seppur minimi, hanno sicuramente migliorato la vettura che è sembrata essere più bilanciata e prevedibile rispetto a quella che avevamo visto a Spa e Monza. Anche Leclerc è consapevole e fiducioso che il lavoro che stanno facendo a Maranello sta portando dei piccoli risultati: “L'aspetto positivo del weekend è stato che sabato siamo stati forti nonostante le temperature rigide e che abbiamo trovato un buon equilibrio per la macchina. Questo ci dimostra che stiamo andando nella giusta direzione”. Anche da queste performance molto altalenanti si capiscono le difficoltà di questa vettura che, nella giornata di sabato, seppur con temperature molto basse era riuscita a far funzionare correttamente le gomme e, in gara, con temperature molto simili è andata in crisi di gomme specialmente con le soft. Sono bastati 2 °C in meno sulla pista per non far lavorare correttamente in finestra gli pneumatici e di questo ne ha risentito la prestazione sul giro. Anche Leclerc non è riuscito a capire il perché in qualifica le gomme soft funzionassero alla grande mentre in gara hanno fato problemi fin dai primissimi giri: “Le gomme morbide hanno ceduto dopo pochi giri. Dobbiamo capire perché c’è stato questo crollo prestazionale. Ero lento, non potevo difendermi e questo ha influenzato il resto della gara".