Terza sessione di libere a Portimao interrotta da una bandiera rossa a pochi minuti dal termine: un detrito in pista, ma soprattutto un tombino divelto al passaggio di una monoposto. E non è la prima volta che succede in Formula 1. Qui ricostruiamo quello che è successo e ricordiamo i precedenti.

Quella dei tombini che saltano lungo i tracciati della Formula 1 non è certo una storia nuova. E' successo anche a Portimao, con la terza sessione di libere interrotta a pochi istanti dalla fine: il tombino si alza dopo il passaggio della Ferrari di Sebastian Vettel. Un episodio che s'incrocia ovviamente con quello della sicurezza in pista già affrontato in passato.

I precedenti: GP Baku 2019 Senza andare troppo indietro nel tempo, un precedente piuttosto ecaltante ci riporta alla scorsa stagione a Baku, in Azerbaigian, quando il fondo della Williams di George Russell fu pesantemente danneggiata proprio a causa di un tombino divelto, con la sessione fu prima interotta e poi cancellata.Di lì si scatenarono anche una serie di reazioni social degli altri piloti (clicca qui per l'approfondimento).

GP Malesia 2017 Di problemi con i tombini ne sa qualcosa anche Grosjean. A lui andò peggio andò peggio nel 2017 a Sepang: nella seconda sessione di libere, il pilota della Haas finì contro le barriere. Nessuna conseguenza per lui, ma fu costretto a ritirarsi per gli ingenti danni riportati dalla monoposto.