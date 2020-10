Un'altra grande domenica con la Formula 1 su Sky: è il giorno del GP del Portogallo. Si comincia sul canale 207 con Paddock Live alle 12.30, mentre la gara avrà inizio alle 14.10. Il Gran Premio è in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno LA GRIGLIA DI PARTENZA

Hamilton dalla pole, Leclerc dal quarto posto per provare a sognare. Può essere sintetizzata così l'immediata vigilia del GP del Portogallo, dodicesima prova del Mondiale di Formula 1 2020 che si corre per la prima volta sul favoloso tracciato di Portimao. Tra la Mercedes di Lewis e la Ferrari di Charles ci sono anche Bottas e Verstappen, con il primo assetato di vittoria per togliersi di dosso l'incubo di un weekend dominato fino alla beffa finale della qualifica, mentre il secondo è alla ricerca di un successo che possa certificare un gap ridotto tra le Frecce d'Argento e la Red Bull.