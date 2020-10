Illuminare Imola con le parole di Ayrton Senna. In occasione del ritorno in città del Gran Premio di F.1 (31 ottobre-1 novembre), dopo 14 anni di assenza, proprio a partire dai giorni antecedenti la gara e fino a tutto il periodo natalizio, il Comune ha deciso di illuminare alcune strade del centro di Imola con due degli aforismi più famosi dell'indimenticato campione brasiliano, morto dopo un incidente a Imola il 1° maggio 1994. La scelta è stata condivisa dal Comune con Viviane e Bruno Senna, rispettivamente sorella e nipote del pilota, come spiegato in una nota del Comune di Imola. "Al termine del periodo natalizio le luminarie, come successo già a Bologna saranno poste in vendita ed il ricavato devoluto in beneficenza ad associazioni no profit del territorio", ha spiegato l'assessore all'Autodromo e al Turismo, Elena Penazzi". Per il sindaco Marco Panieri, "illuminare Imola con le frasi di Ayrton Senna, in questo momento così delicato a causa del Covid-19, è un gesto che ci fa guardare al futuro con speranza, ridando lustro e decoro alla città".