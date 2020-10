Gasly e Alpha Tauri insieme anche nel 2021: è arrivato il comunicato ufficiale. "Sono davvero felice, farò il massimo per spingere il team più in alto possibile", ha dichiarato il pilota francese. Questa settimana la F1 torna con la gara a Imola: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Alpha Tauri al lavoro per il Mondiale del prossimo anno: ufficializzato il rinnovo di Pierre Gasly. Il pilota francese ex Toro Rosso su Instagram ha garantito: "Darò il massimo per portare un altro successo al team nel 2021. Il meglio deve ancora venire". "Sono davvero felice di continuare per un'altra stagione con AlphaTauri, la stagione ancora in corso sta andando molto bene e siamo sulla buona strada per fare ulteriori progressi. Siamo riusciti a cogliere ogni opportunità che ci si è presentata, la più grande a Monza: vincere il GP d'Italia è stato un momento davvero speciale ed è stato un grande onore mettere il mio sigillo sulla seconda vittoria nella storia di questo team, ne sono davvero orgoglioso. Farò il massimo per spingere il team più in alto possibile".