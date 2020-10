Una bella immagine dal paddock di Imola, con il team principal della Ferrari che cammina accanto al pilota monegasco e scambia due chiacchiere con lui. E' forse la foto più significativa di un venerdì senza azione in pista aspettando il sabato delle qualifiche. l GP dell'Emilia Romagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP IMOLA, LA GUIDA TV

E' una foto e va presa per ciò che è: cattura un momento che esprime affetto, non c'è dubbio, e in un certo senso anche tenerezza. Però mancano i reali pensieri dei protagonisti, che qui possiamo solo ipotizzare. Mattia Binotto e Charles Leclerc camminano nel paddock di Imola, dove la Formula 1 è arrivata per la tredicesima gara della stagione. Il team principal della Ferrari parla con il pilota, ha un braccio sulla sua spalla e sembra quasi volerlo rassicurare. E' la prima interpretazione che viene spontanea pensando alla complicata annata della Rossa, che però negli ultimi tre weekend di gara ha ritrovato un po' di "energia" grazie agli aggiornamenti. E' solo una foto, lo ripetiamo, magari una semplice e spensierata chiacchierata prima che cominci l'azione in pista dopo un venerdì senza prove libere.