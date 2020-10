Il pilota italiano sul rinnovo con Alfa Romeo Racing: "Penso di aver fatto la mia parte per la crescita del team, ma la strada è ancora lunga e ci sono ancora molti traguardi da raggiungere insieme". La F1 corre a Imola nel fine settimana: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

“Nelle ultime due stagioni Alfa Romeo Racing ORLEN è stata la mia famiglia in Formula 1 e sono felice che questo rapporto possa proseguire per un altro anno. Il team ha dimostrato di fare molto affidamento sulle mie capacità e io ho fatto del mio meglio per ripagare questa fiducia con il duro lavoro e l’impegno". Così Antonio Giovinazzi ha commentato l'ufficialità del suo rinnovo con l'Alfa Romeo. Un'intesa che lo porterà alla sua terza stagione consecutiva in Formula 1.