Il campione del mondo in carica si è fatto notare al suo arrivo al paddock di Imola non solo per il solito monopattino, ma anche e soprattutto per un look decisamente sgargiante. Lewis sempre fashion con un rosa che ricorda un po' quello delle tute dei piloti Racing Point. Il GP dell'Emilia Romagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

IL PROGRAMMA DELLA F1 NEL WEEKEND DI SKY