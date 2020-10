Per celebrare il rinnovo del contratto e il terzo GP in Italia, Antonio Giovinazzi è sceso in pista a Imola con un casco vintage, che celebra lo storico modello dell'Alfa T33. "Ve la ricordate? Io sì, ho tutto in testa e in questo weekend anche sul casco", ha scritto Giovinazzi su Instagram. Domenica il GP dell'Emilia Romagna alle 13.10: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

