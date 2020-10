Charles Leclerc commenta a Sky Sport il 7° tempo nelle qualifiche di Imola: "Non abbiamo migliorato molto, l'importante sarà partire bene con le soft. Siamo in una posizione più simile alla Germania. Il quarto posto era vicino, sul giro veloce è stata anche colpa mia". Domenica il GP dell'Emilia Romagna alle 13.10: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Leclerc: "Non abbiamo migliorato rispetto alle libere"

leggi anche

Binotto, abbraccio e chiacchierata con Leclerc

"Purtroppo non abbiamo migliorato tanto rispetto alle libere, è andata un po' meglio nel bilanciamento ma possiamo dire che il risultato è stato uguale alle libere - ha detto Leclerc a Sky Sport -. Facciamo fatica, abbiamo chiuso settimi e partiamo con le soft e questo non è ottimale. La gara però è domani e darò tutto". Visto l'andamento degli ultimi GP, sarà fondamentale partire bene con le gomme rosse: "Dobbiamo far funzionare bene le soft nel primo stint, abbiamo lavorato dalla Germania in questa ottica - ha detto -. Siamo in posizione più simile alla Germania che a Portimao, l'obiettivo è quello di fare bene all'inizio".

"Sappiamo quanto è difficile migliorare"

"Mi aspettavo qualcosa di meglio, erano due GP che vedevamo progressi, ma sappiamo quanto è difficile migliorare - ha detto Leclerc -. Siamo tutti molto vicini, c'è poca distanza da Gasly che è quarto. Potevo fare meglio anche sul mio giro veloce e lì è stata anche colpa mia. Ma la gara è domenica e lì cercheremo di fare il meglio possibile".