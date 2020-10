1/11

Imola 2006. Imola 2020. Il ritorno su una pista storica. Ricordi l'ultima volta?



GRIGLIA DI PARTENZA - Partiamo dalle qualifiche: nel sabato la pole era andata a Michael Schumacher, la 66esima della sua carriera, al tempo record assoluto per un pilota. Subito dietro Jenson Button. Ma davanti a tutti - inteso come leader di un Mondiale che poi vincerà - c'era Fernando Alonso sulla Renault, quinto in griglia.





TALENTO E RAZIONALITÀ, ECCO LA RICETTA PER IMOLA