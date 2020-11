Buona gara di Sebastian Vettel, tradito da un pit-stop che ne ha pregiudicato il risultato: "Non meritavamo il 13° posto. Abbiamo cominciato bene, poi ho provato a recuperare per entrare in zona punti, ma non ci sono riuscito. Dobbiamo migliorare nelle qualifiche"

"Buone sensazioni, vogliamo progredire ancora"

leggi anche

Leclerc: "Weekend positivo, noi meglio in gara"

"Abbiamo cominciato con le medie, era la scelta giusta - ha detto Vettel a Sky Sport -. Abbiamo perso tempo al pist stop ed è stato un peccato. Eravamo fuori dalla zona punti, ho provato a recuperare ma non è andata bene. Non è il risultato che meritavamo. A livello di sensazioni è andata bene, non abbiamo mai avuto grandi problemi sul passo gara ma in qualifica. Serve pazienza per migliorare le qualifiche. Abbiamo mancato il Q3 per due decimi, dobbiamo cercare di progredire sempre per il futuro".