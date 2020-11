Per la prima volta nella sua storia, la Formula 1 correrà in Arabia Saudita: ufficializzato il GP in programma nel novembre 2021 sulle strade di Jeddah. Si completa quindi la bozza del calendario del prossimo Mondiale, con 23 gare previste

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata l'ufficialità: il Mondiale di Formula 1 sbarcherà per la prima volta in Arabia Saudita nel 2021 . E' stato presentato infatti dal Ministero dello Sport locale il GP dell'Arabia Saudita , che si correrà su un circuito cittadino a Jeddah nel novembre del prossimo anno. La Formula 1 ha stretto un accordo pluriennale con gli organizzatori, con la gara che si correrà in notturna. Per il Paese saudita si tratta dell'ennesimo evento sportivo di livello internazionale organizzato negli ultimi anni dopo la Supercoppa Italiana e Spagnola di calcio, il Mondiale di boxe tra Joshua e Ruiz, il torneo Diriyah Tennis Cup e la Dakar. L'Arabia sarà il 33° Paese ad ospitare un GP di Formula 1. Si completa così la bozza definitiva del calendario del Mondiale 2021 .

GP Arabia Saudita 2021: il comunicato

leggi anche

Lewis, l'ultimo giro da urlo e i dubbi sul futuro

"La storia si compirà nel 2021, quando uno dei più grandi eventi sportivi del mondo arriverà a Jeddah per il primo GP dell'Arabia Saudita di Formula 1. La gara del prossimo novembre vedrà in pista i migliori piloti e costruttori, in una spettacolare gara tra le strade di Jeddah che si terrà in notturna. La corsa partirà e finirà a sulle Corniche, che corre lungo le rive del Mar Rosso, offrendo uno splendido sfondo costiero per un intero weekend di sport motoristici dal vivo, intrattenimento e cultura che conquisteranno la seconda città più grande dell'Arabia Saudita. In merito alle recenti speculazioni sui media, la gara è la prima di una partnership di lungo termine tra la Formula 1 e Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF). L'obiettivo è quello di rafforzare il calendario sportivo internazionale dell'Arabia Saudita come parte dell'ambizioso programma Vision 2030 del paese, per aiutare a ispirare la sua gente attraverso lo sport".