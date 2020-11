Il Mondiale di Formula 1 torna in Turchia dopo nove anni, con la Ferrari che sul circuito di Istanbul può vantare tre successi firmati da Felipe Massa. Leclerc: "Per me sarà la prima volta, ma ho avuto feedback positivi da chi ci ha corso. Mi aspetto curve spettacolari". Vettel, vincitore nel 2011: "Ho tanti bei ricordi su questa pista" GP TURCHIA SU SKY: GUIDA TV

La Formula 1 sbarca questo weekend in Turchia, su un circuito molto amato dai piloti e sul quale non si gareggia ormai da nove anni: l’Istanbul Park. Molto attesa è la curva 8, una velocissima piega a sinistra con quattro apici, simile a una delle sezioni della Nordschleife al Nürburgring. Da percorrere ci sono 58 giri pari a 309,356 km. La prima vittoria qui, nel 2005, venne ottenuta da Kimi Räikkönen, mentre l’ultima volta che si è gareggiato all’Istanbul Park, nel 2011, a trionfare è stato Sebastian Vettel. La Ferrari in Turchia ha vinto tre volte, sempre grazie a Felipe Massa che qui ha centrato il suo successo numero uno nel 2006 ripetendosi poi pure nel 2007 e nel 2008. In Turchia erano attesi ogni giorno oltre 100.000 spettatori sugli spalti, ma il peggioramento della situazione legata alla pandemia di Covid-19 ha costretto gli organizzatori a chiudere le porte dell’autodromo. Il programma del GP di Turchia Dopo che a Imola è stato sperimentato il programma con soli due giorni di attività di pista, in Turchia si torna al tradizionale formato con due sessioni di prove libere al venerdì, previste per le 9 e le 13 orario italiani e la terza al sabato mattina alle 10. Le posizioni sulla griglia verranno definite a partire dalle 13, mentre l’ottavo Gran Premio di Turchia prenderà il via domenica 15 novembre alle 11.10.

Leclerc: "Mi aspetto belle sensazioni da curva 8" "Per me sarà la prima volta all'Istanbul Park - ha spiegato Charles Leclerc, come riportato dal sito della Ferrari -. Ho visto qualche video e mi sono fatto raccontare la pista da chi ci ha già gareggiato e ho avuto solo pareri positivi. So che si tratta di un tracciato molto vario, con cambi di pendenza e curve spettacolari. In particolare mi aspetto belle sensazioni dalla curva 8: vedremo come sarà girarci con le monoposto di oggi. Questo sarà nuovo per tutti".